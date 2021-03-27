В Україні оновили карантинні зони: в "червоній" опинилися ще 2 регіони

В Україні 27 березня оновили список населених пунктів за рівнями епідемічної небезпеки. У "червоній" зоні опинилися ще дві області – Чернігівська та Рівненська.

Згідно з рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на Чернігівщині карантинні обмеження посилять з 00:00 годин 29 березня. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

До самої суворої зоні карантину тепер належать 13 регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області. Нові дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

В "помаранчевій" зоні карантину залишилися Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Тернопільська, Харківська та Хмельницька область.

В "жовтій" зоні знаходиться тільки Херсонська область.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за інформацією МОЗ, захворюваність на коронавірус в Україні буде зростати найближчі два-три тижні. Кількість нових випадків COVID-19 за добу може досягти 25 000.