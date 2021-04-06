В Україні оголосили штормове попередження: введено перший рівень небезпеки

У вівторок, 6 квітня, в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер. Зокрема, погіршення умов очікується вдень у центральних, східних та південних регіонах.

Як повідомила пресслужба Укргідрометцентру, швидкість поривів досягатиме 15-20 м/с. Через це у зазначених областях введено перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко попередила, що 6 квітня в Україні похолодає через прихід атмосферного фронту.

Найбільше погода зіпсується на заході країни – там випаде мокрий сніг, а в Карпатах взагалі можливі сильні снігопади.Температура у цих регіонах знизиться до +3...+8 градусів, а у горах взагалі до -3...-8 морозу.

Тим часом у Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях у вівторок періодично йтиме невеликий дощ.

У решті областей, згідно з прогнозом, буде сухо (за винятком тимчасово окупованого Криму). Що стосується Києва, то там ще затримається тепла погода: протягом дня передбачається +10...+13 градусів. Однак у столиці буде хмарно і можливі незначні опади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики також попередили, що у зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківській областей буде значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).