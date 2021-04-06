В Украине объявили штормовое предупреждение: введен первый уровень опасности

Во вторник, 6 апреля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. В частности, ухудшение условий ожидается днем в центральных, восточных и южных регионах.

Как сообщила пресс-служба Укргидрометцентра, скорость порывов будет достигать 15-20 м/с. Поэтому в указанных областях введен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 6 апреля в Украине похолодает из-за прихода атмосферного фронта.

Больше всего погода испортится на западе страны – там выпадет мокрый снег, а в Карпатах вообще возможны сильные снегопады.Температура в этих регионах снизится до +3...+8 градусов, а в горах вообще до -3...-8 мороза.

Между тем в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черниговской областях во вторник периодически будет идти дождь.

В остальных областях, согласно прогнозу, будет сухо (за исключением временно оккупированного Крыма). Что касается Киева, то там еще задержится теплая погода: в течение дня предполагается +10...+13 градусов. Однако в столице будет облачно и возможны незначительные осадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики также предупредили, что в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень).