В Україну увірветься фронт зі снігом, дощами та похолоданням: де найбільше зміниться погода

У вівторок, 6 квітня, в Україні очікується істотне похолодання через прихід атмосферного фронту. Найбільше погода зміниться на заході – там передбачається навіть мокрий сніг.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталка Діденко. Крім того, вона наголосила, що холодне повітря спричинить у західних регіонах зниження температури до +3...+8 градусів вдень (місцями до 0...+3 градусів) і до -3...-8 градусів у Карпатах.

"Квітень продовжує жартувати. Компанія у нього весела – циклони, атмосферні фронти, похолодання й снігопади. У вівторок значна частина Європи належатиме холодній погоді, а в багатьох країнах йтиме сніг та мокрий сніг", – написала метеорологиня.

В Україні ж, за її словами, похолодання призупиниться перед Київщиною та Вінниччиною. Завдяки цьому бар'єру, 6 квітня на сході, півдні та в більшості центральних областей протягом дня очікується +9...+13 градусів. Вітер, згідно із прогнозом, накочуватиметься некомфортними поривами, на заході та півночі з північного заходу, на решті території України матиме південні напрямки.

Що стосується Житомирської, Вінницької, Київської та Чернігівської областей, то там у вівторок періодично йтиме невеликий дощ. На решті території України – без опадів, лише в тимчасово окупованому Криму місцями трохи дощитиме.

У Києві 6 квітня ще затримається тепла погода: протягом дня передбачається +10...+13 градусів. Однак у столиці збільшиться хмарність, і є ймовірність невеликого дощу.

"На Благовіщення (7 квітня. – Ред.) холодна повітряна маса просунеться далі, водночас з південного заходу в Україну стрибоне циклон. Тому через цю сумнівну дружбу арктичного холоду та середземноморської вологи дощі переходитимуть у мокрий сніг, переважно на заході та півночі України. Лівобережжя належатиме теплішій погоді, тому там очікуються переважно дощі", – попередила Діденко про зміни умов у середу.

За її словами, погода в Україні загалом передбачається 7-8 квітня складною. У кінці тижня, ближче до вихідних, температура почне підвищуватися і сонячні дні повернуться.

Також синоптикиня наочно показала на картах причину зміни погоди в Україні в бік похолодання – це атмосферний фронт, який наближається до нас, а також циклон, який формується на південному заході Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня в Україні встановилася переважно сонячна погода, однак частину областей накрили дощі. Крім того, повернулися нічні невеликі морози.