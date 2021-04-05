До України увірвуться сніг і сильний вітер: з'явився новий прогноз погоди на вівторок. Карта

Погода в Україні у вівторок, 6 квітня, буде переважно ясною, але в кількох областях піде сніг і посилиться вітер.

Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру. Також у горах очікується значна небезпека сходження лавин (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Так, у центральних, східних і південних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

У зв'язку зі снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківській областях значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Сніг очікується в західних областях, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 3 тепла, на заході можливий мороз до -1.

Удень по країні +9... +13, у західних областях від 3 до 7 тепла.

У Києві у вівторок сонячно і без опадів, уночі від 1 до 3 тепла, вдень +9... +11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня холодна повітряна маса просунеться далі по Україні.