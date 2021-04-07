В Україні оголосили штормове попередження через вітер та снігопади

У середу, 7 квітня, в Україні оголосили штормове попередження через різке погіршення погоди – синоптики попередили про сильний вітер та снігопади.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру. Зокрема, найбільш несприятливі умови спостерігатимуться у західних, північних та більшості центральних областей.

За даними синоптиків, там очікуються опади переважно у вигляді мокрого снігу та короткочасне утворення снігового покриву.

Крім того, у південних, східних та центральних областях швидкість поривів вітру досягатиме 15-20 м/с. Через це в зазначених областях оголошено перший рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, 6 квітня в Україні також оголошували штормове попередження через сильний вітер. Його швидкість у центральних, східних та південних областях сягала 15-20 м/с.

На Благовіщення, 7 квітня, за даними синоптикині Наталки Діденко, по всій території України спостерігатиметься мінлива погода та температурні перепади. Так, в одних областях йтиме сніг і спостерігатиметься похолодання, а в інших буде тепло і дощитиме.

Як повідомляв OBOZREVATEL, температура повітря вдень 7 квітня на заході, півночі та в центрі коливатиметься в межах +3...+7, а у південних і східних областях – від +11 до 15 тепла.