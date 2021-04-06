Сніг та температурні гойдалки: з'явився прогноз погоди на Благовіщення

У середу, 7 квітня, коли православні святкують Благовіщення, в Україні очікується мінлива погода: в одних регіонах похолодає та піде сніг, а в інших дощитиме й буде тепло.

Такий прогноз погоди оприлюднила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталка Діденко. Вона уточнила, що такі перепади пояснюються тим, що на території нашої країни співіснуватимуть синоптичні процеси, пов'язані із затоком повітряної маси арктичного походження та вологого південного циклону.

"Холодна повітряна маса організує низьку температуру повітря та навіть сніг із мокрим снігом на півночі, місцями у західних та центральних областях України. Температура повітря в цих регіонах опускатиметься до +1...+5 градусів. Східна частина опиниться в теплому секторі циклону, тому, наприклад, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14...+18 градусів!" – написала Діденко.

Вона додала, що там, де повітря буде теплішим, замість снігу йтимуть дощі. Зокрема, активний циклон принесе їх на схід, південь та в центральні області, які розташовані ближче до східної частини.

Стовпчики термометрів піднімуться до +9...+13 градусів, а в Луганській, Донецькій областях та на Запоріжжі – до +14...+18 градусів тепла.

"Нюанси. Вдень 7 квітня в західних областях України та у південній частині поміж опадами буде ще й час на прояснення. Взаємодія північних та південних атмосферних процесів зумовить посилення вітру до рвучкого, часом сильного", – написала метеорологиня.

У Києві на Благовіщення погода зміниться. Очікується похолодання до денних +3...+5 градусів, а дощ перетворюватиметься у мокрий сніг.

"Південно-західний вітер перейде на північний та північно-західний, буде поривчастим. Вихідними, 10-11 квітня, атмосфера вгомониться і компенсує оці всі найближчі весняні какибеки сонячною та теплою погодою", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 квітня в Україні оголосили штормове попередження через сильний вітер. Його швидкість сягатиме 15-20 м/с. Зокрема, погіршення умов очікується вдень у центральних, східних та південних регіонах.

Тим часом західну Україну, зокрема Львів, засипало снігом. Температура повітря там опустилася нижче нуля.