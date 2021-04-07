В Украине объявили штормовое предупреждение из-за ветра и снегопадов

В среду, 7 апреля, в Украине объявили штормовое предупреждение из-за резкого ухудшения погоды – синоптики предупредили о сильном ветре и снегопадах.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра. В частности, наиболее неблагоприятные условия будут наблюдаться в западных, северных и большинстве центральных областей.

По данным синоптиков, там ожидаются осадки преимущественно в виде мокрого снега и кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в южных, восточных и центральных областях скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с. Поэтому в указанных областях объявлен первый уровень опасности (желтый).

Напомним, 6 апреля в Украине также объявляли штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его скорость в центральных, восточных и южных областях достигала 15-20 м/с.

На Благовещение, 7 апреля, по данным синоптика Натальи Диденко, по всей территории Украины будет наблюдаться переменная погода и температурные перепады. Так, в одних областях пойдет снег и ожидается похолодание, а в других будет тепло и дождливо.

Как сообщал OBOZREVATEL, температура воздуха днем 7 апреля на западе, севере и в центре будет колебаться в пределах +3...+7, а в южных и восточных областях – от +11 до +15 тепла.