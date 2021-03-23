'Укрзалізниця' не будет ограничивать курсирование поездов в Киеве и некоторых 'красных' областях

"Укрзалізниця" не будет ограничивать посадку или высадку пассажиров на поезда в Киеве и области, а также на Сумщине и Одесщине. Однако в других регионах "красной" зоны, где введены усиленные карантинные ограничения, они будут действовать.

Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится на сайте компании.

Так, сейчас не установлены специальные ограничения в:

Киеве и Киевской области;

Сумской области;

Одесской области.

Области, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги:

Ивано-Франковская,

Черновицкая;

Житомирская;

Закарпатская.

"Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным: Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская. Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных" зон", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что сейчас вместе с местными облгосадминистрациями, Мининфраструктуры и Минздравом готовится документ на назначение специальных рейсов в указанных регионах.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в "красных" карантинных зонах запретили находиться без индивидуальных средств защиты в местах общего пользования. По сути, речь идет практически о повсеместном запрете нахождения на улице без масок.