У МВС сказали, скільки закладів уже порушили локдаун

За три дні введених в Україні жорстких карантинних обмежень, правоохоронці зафіксували порушення у роботі 1,5 тисячі закладів.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України (МВС), з 8 до 11 січня, було складено 848 адміністративних протоколів та винесено 3658 постанов за недотримання маскового режиму.

Усього, як сказано у повідомленні правоохоронців, було виявлено порушення карантину в роботі 1658 закладів.

"Зокрема 1314 порушень – у суб’єктів торговельного та побутового обслуговування, 264 – розважальних закладів та закладів харчування, 40 – торговельно-розважальних центрах, 22 – спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, 18 – непродовольчих ринків", – зазначили правоохоронці.

mvs.gov.ua

Крім того, як повідомили у пресслужбі МВС, було відкрито одне кримінальне провадження.

"Усього упродовж обмежувальних заходів до органів поліції надійшло 154 200 повідомлень, пов’язаних із порушенням карантинних заходів. Поліцейські склали 68 035 адміністративних протоколів. З них 16 105 – на працівників підприємств, установ, організацій та інших осіб, 8531 – водія транспортного засобу, 7023 – керівників торговельних закладів та установ харчування, 2015 – керівників підприємств, установ та організацій", – наголосили у пресслужбі.

До суду, як зазначено в повідомленні, направлено 66 642 адміністративні протоколи.

Нагадаємо: з 8 до 24 січня в Україні діють посилені карантинні обмеження проти поширення COVID-19.

Вони передбачають заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (крім на винос, доставки і закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

Карантин в Україні

Зазначимо, українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну. У Києві в перший день жорсткого карантину помітили порушення правил локдауну в місцях новорічних розваг на ВДНГ, Софійській площі і навіть під Офісом президента.

Репортаж про те, як ринки та магазини Києва дотримувалися жорсткого карантину, можна подивитися за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, чому локдаун ввели саме 8 січня і на 16 днів.