В МВД сказали, сколько заведений уже нарушили локдаун

За три дня введенных в Украине жестких карантинных ограничений, правоохранители зафиксировали нарушения в работе 1,5 тысячи заведений.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины (МВД), с 8 по 11 января, было составлено 848 административных протоколов и вынесено 3658 постановлений за несоблюдение масочного режима.

Всего, как сказано в сообщении правоохранителей, были выявлены нарушения карантина в работе 1658 заведений.

"В частности 1314 нарушений – у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 – развлекательных заведений и заведений питания, 40 – торгово-развлекательных центрах, 22 – спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 – непродовольственных рынков", – отметили правоохранители.

mvs.gov.ua

Кроме того, как сообщили в пресс-службе МВД, было открыто одно уголовное производство.

"Всего в течение ограничительных мер в органы полиции поступило 154 200 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 68 035 административных протоколов. Из них 16 105 – на работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, 8531 – водителя транспортного средства , 7023 – руководителей торговых учреждений питания, 2015 – руководителей предприятий, учреждений и организаций", – отметили в пресс-службе.

В суд, как сказано в сообщении, направлено 66 642 административных протокола.

Напомним: с 8 по 24 января в Украине действуют усиленные карантинные ограничения против распространения COVID-19.

Они предусматривают запрет работы:

кафе, баров, ресторанов (кроме на вынос, доставки и заведений питания в аэропортах);

магазинов непродовольственных товаров;

кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;

торгово-развлекательных центров;

проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.

Карантин в Украине

Отметим, украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна. В Киеве в первый день жесткого карантина заметили нарушение правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Репортаж о том, как рынки и магазины Киева придерживались жесткого карантина, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, почему локдаун ввели именно 8 января и на 16 дней.