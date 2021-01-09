В Минздраве пояснили запрет на продажу батареек, носков и других товаров

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал запрет реализации определенных категорий товаров в период усиленных карантинных ограничений.

Как сказал он на брифинге, COVID-19 не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках, по сравнению с кормами для животных или семенами. Логика здесь совсем в другом и основывается на законах эпидемиологии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Например, есть супермаркет, в нем есть товары на любой вкус и любую потребность, и есть 100 человек, которым нужно приобрести различные товары. 20 человек пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, еще 20 пойдут, чтобы приобрести средства гигиены, следующие 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить посуду или предметы бытовой техники, а другие – чтобы приобрести одежду, батарейки, носки", – предположил Степанов.

По его словам, если запретить реализацию определенных товаров в помещении магазина, то люди, которым они необходимы, закажут их через интернет-магазин и не будут контактировать с другими, увеличивая опасность заразиться.

"То есть из 100 человек, которые могли быть в супермаркете и контактировать между собой, в супермаркете будет только 40. Вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружающих, уменьшается просто в разы", – подчеркнул глава Минздрава.

Он также привел пример, что люди, которые хотят купить ребенку игрушку и не нуждаются идти за продуктами питания, не пойдут за ней в супермаркет, а дождутся завершения карантина или закажут товар через интернет.

Степанов отметил, что сигареты и батарейки можно купить в киосках, работа которых не запрещена, поскольку они не принимают посетителей.

Как сообщал OBOZREVATEL: