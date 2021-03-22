У квітні в Україні почнеться весна, але із заморозками: синоптикиня дала прогноз погоди

Погода в Україні на початку квітня порадує справжнім теплом і сонячними днями, проте з другої половини місяця стане досить нестійкою, аж до заморозків.

Про це для OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, "радісні погодні умови" почнуться вже з 1-го квітня.

"Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", – зазначила Мартазінова.

Однак вона попередила, що це триватиме не так довго, і вже після 10 квітня погода стане мінливою.

"Потім настане нестійкість у погодних умовах – періоди похолодання і періоди потепління: 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10-го квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптикиня.

Водночас синоптик Леонід Горбань розповів, що справжнє тепло прийде в Україну вже після Великодня – у травні. Тоді погода буде хорошою і сонячною, а ось перші два місяці весни супроводжуватиме холод.

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