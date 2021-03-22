У квітні в Україні почнеться весна, але із заморозками: синоптикиня дала прогноз погоди
Погода в Україні на початку квітня порадує справжнім теплом і сонячними днями, проте з другої половини місяця стане досить нестійкою, аж до заморозків.
Про це для OBOZREVATEL розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За її словами, "радісні погодні умови" почнуться вже з 1-го квітня.
"Такою буде перша декада. Якщо і будуть дощі, то незначні", – зазначила Мартазінова.
Однак вона попередила, що це триватиме не так довго, і вже після 10 квітня погода стане мінливою.
"Потім настане нестійкість у погодних умовах – періоди похолодання і періоди потепління: 5 днів холодних, 5 днів теплих, 5 днів сонячних, 5 днів похмурих. І так до кінця місяця. До 10-го квітня може бути похолодання, аж до заморозків у повітрі", – попередила синоптикиня.
Водночас синоптик Леонід Горбань розповів, що справжнє тепло прийде в Україну вже після Великодня – у травні. Тоді погода буде хорошою і сонячною, а ось перші два місяці весни супроводжуватиме холод.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
народний синоптик Леонід Горбань заявив, що квітень також не потішить українців різким потеплінням. На початку наступного місяця вночі очікуються заморозки. Ба більше, за його словами, після прохолодного квітня в травні теж не буде дуже тепло;
а начальниця відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко раніше прогнозувала, що справжня весна на півдні України має настати з 18 до 25 березня, а на решті території країни – з 25 березня до 3 квітня.