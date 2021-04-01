'Слуга' заявила, що Олімпіада в Сочі була прикриттям підготовки до окупації Криму

Міжнародні зимові Олімпійські ігри у Сочі (Росія), які відбулися у лютому 2014 року, слугували прикриттям для підготовки окупації Росією українського Криму.

Про це в ефірі "Ток-шоу №1" на каналі "Україна 24" заявила депутатка від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла. Програму транслювали у середу, 31 березня, на YouTube-сторінці телеканалу.

"Навіть Олімпіада в Сочі була операцією прикриття, тому що вже тоді проводилися активні дії щодо захоплення Криму", – сказала політикиня.

Безугла вважає, що Україні було про це відомо, але українські спецслужби тоді нібито контролювалися з РФ. При цьому, за її словами, 2014 року були знищені документи, які б могли бути доказами з цього питання.

"Чи було це відомо Україні? Так, можна говорити, що в 2012-2013 роках дані надходили від розвідки, і СБУ це було відомо, але за фактом наші спецслужби перебували під зовнішнім управлінням Російської Федерації", – заявила Безугла.

На думку "слуги", Верховна Рада України має створити тимчасову комісію, яка б зайнялася розслідуванням подій тих часів, які могли сприяти подальшому захопленню Кримського півострова.

"І в 2013, і в 2012, і в 2010 роках СБУ вважала ледь не найбільшою загрозою кримських татар. А всі ці організації, які методично створювалися на території Криму і вели підготовчу роботу, не вважали загрозою національній безпеці. Це питання заговорювали, не проводилося достатнє розслідування, і воно повинно розслідуватися належним чином. У тому числі і парламент не повинен мовчати", – підсумувала Мар'яна Безугла

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві влаштували провокацію з Кримом біля посольства України: на парканах невідомі особи розклеїли плакати зі світлинами дипломатів дипвідомства і написами, мовляв, окупований Крим належить РФ.