В Харькове прошел массовый Крестный ход, несмотря на карантин. Видео

В воскресенье, 21 марта, в Харькове, несмотря на карантинные ограничения из-за COVID-19, прошел Крестный ход от Свято-Благовещенского кафедрального собора до Свято-Покровского мужского монастыря.

По информации полиции Харьковской области, в мероприятии приняли участие около трех тысяч местных жителей. Их сопровождали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает издание Depo (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как стало известно, крестный ход был приурочен к первой седмицы Великого поста. Он начался в 11:30 по окончанию Божественной литургии.

Кроме того, на мероприятии был замечен харьковчанин Евгений Ивашко, который ранее набил на лице татуировку в честь покойного мэра города Геннадия Кернеса.

Напомним, в одном из ночных клубов Одессы устроили массовую вечеринку, несмотря на то, что регион отнесли к "красной" карантинной зоне из-з распространения коронавируса.

В Украине и мире коронавирус не сбавил обороты распространения несмотря на вакцинацию. Только за сутки он поразил более 507 тысяч человек, а общее количество на 21 марта достигло 123,4 миллиона.

В Украине с начала пандемии выявлено 1 535 218 заражений, из них 29 775 человек умерли от последствий болезни, однако 1 253 972 вылечились.

Как сообщал OBOZREVATEL, французская полиция разогнала около 2500 участников незаконной рейв-вечеринки, тайно устроенной в двух заброшенных складских ангарах вопреки мерам предосторожности из-за коронавируса.