Трасу 'Київ-Харків' перекрили протестувальники. Відео

Жителі міста Валки Харківської області, протестуючи проти підвищення тарифів на газ і електрику, перекрили трасу міжнародного значення М-03 Київ – Харків – Довжанський.

Як повідомляє телеграм-каналі "Типове ХТЗ", через перекриту дорогу утворився затор.

"У Валках люди перекрили трасу Харків-Київ. Страйкують проти підвищення цін на електрику і доставку газу", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з приблизно 12:00 місцеві жителі безперервно ходили по пішохідному переходу біля поста поліції, тим самим блокуючи рух транспорту. Станом на 14:45 акція протесту припинилася, рух машин відновлено.

Нагадаємо, що раніше на Полтавщині, поблизу міста Лубни, протестуючі повністю перекривали рух по трасі міжнародного значення Київ – Харків. Люди висловлювали протест проти тарифів на газопостачання.

Відзначимо, що з 1 січня 2021 року в Україні підвищили тарифи на електроенергію. Тепер за кіловат українці будуть платити 1,68 грн за кВт. Також подорожчали практично всі комунальні послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні скасували пільговий тариф для громадян, які користуються електричним опаленням.