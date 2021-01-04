В Украине взлетят тарифы на коммуналку: сколько будем платить за газ, электроэнергию и тепло

В Украине в 2021 году резко вырастет стоимость практически на все коммунальные услуги. Кроме того, дополнительно должны ввести новую абонентскую плату.

О том, сколько и за что будем платить в следующем году, – читайте в материале OBOZREVATEL.

Реальная себестоимость одного кВт час электроэнергии составляет около 2,41 грн. При этом украинцы платят в среднем 1,1 грн (90 копеек за первые 100 кВт час и 1,68 грн за каждый следующий).

За повышение будет отвечать новый и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Верховная Рада отказалась назначать его министром, поэтому Кабмин решил обойти парламентариев, назначил экс-менеджера "Нафтогаза" на должность первого заместителя министра и в условиях отсутствия официального главы ведомства он сразу же получил приставку "и.о".

Отметим, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун без назначения через Верховную Раду смогла даже провести первый шаг медицинской реформы. Единственная разница между "и.о" и просто министром – временный заместитель не может голосовать на заседаниях Кабмина и уволить его можно на заседании правительства.

В первую очередь с января 2021-го отменили льготный тариф на первые 100 кВт час. То есть вместо 90 копеек придется платить 1,68 грн.

В Украине последний раз тарифы на электроэнергию повышали еще в 2017-м, с тех пор ее рыночная стоимость взлетела в два раза, однако тариф не пересматривали. И чем дольше с этим тянут, тем больше проблем возникает.

Стоимость голубого топлива в Украине пересматривают каждый месяц. При этом единого тарифа для всех нет: каждая компания предлагает свои цены. Украинцы же могут выбирать, у кого и по какой стоимости покупать.

Аналитики неохотно озвучивают любые прогнозы, потому что точный прогноз составить невозможно, рассказывает OBOZREVATEL аналитик "Украинской энергетической биржи" Оксана Запорожская. По ее оценкам, подорожание может длиться аж до февраля 2021 года.

"Пока наблюдается динамика к росту, но когда будет предел и переход к снижению, сказать точно невозможно. Ориентировочно это будет в феврале 2021 года", – рассказывает Запорожская.

Координатор жилищно-энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко также уверена: нет никаких оснований надеяться, что цены в будущем будут снижаться.

После повышения тарифа на газ следом будут расти цены на отопление и горячую воду. К примеру, только в декабре стоимость голубого топлива для теплокоммунэнерго увеличилось на 13,5%.

Газ – около 70-80% в составляющей тарифа на горячую воду и отопление. Соответственно, уже в декабре появятся экономические основания для повышения цен на указанные коммунальные услуги на 9,5%.

Цена голубого топлива для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров № 867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах.

Абонентскую плату на голубое топливо повысят. В Украине с 1 января 2021-го во всех регионах повысят абонентскую плату на газ. У некоторых цена увеличится более чем в два раза. Это связано с подорожанием себестоимости доставки и распределения голубого топлива, ростом зарплат и необходимость ремонтировать коммуникации.

На данный момент известны обновленные цены не для всех облгазов. Среди обнародованных тарифов самый большой рост для клиентов "Тернопольгаза" – с 1,03 до 2,34 грн за кубометр.

Весь объем газа, который использовали с октября 2019-го по октябрь 2020-го, делят на 12 месяцев. Полученную цифру умножают на тариф. Допустим, если клиент "Тернопольгаза" за указанный период потратил тысячу кубометров, то ежемесячно ему нужно платить абонплату за 83,3 кубометра. Сейчас это 85,8 грн, а с 1 января – 194,9 грн.

Также со следующего года введут абонентские платы практически на все коммунальные услуги. По подсчетам OBOZREVATEL, абонплата на воду и отопление будет в пределах 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).

Абонентская плата уже предусмотрена законом, но ее введение перенесли из-за карантина. Член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала: с 2018-го в тарифах не заложены суммы на обслуживание и ремонт сетей. Произошла законодательная коллизия, в результате которой у поставщиков, по словам Бабий, иногда нет денег даже на то, чтобы напечатать и выставить платежки.

В Украине коммунальные услуги будут дорожать вместе с ростом инфляции, расходами на заработные платы. В 2021-м, по разным оценкам, в сумме придется как минимум на 20% больше отдавать за коммуналку. Только электроэнергия вырастет в цене почти в два раза.