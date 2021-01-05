Отопление электроэнергией подорожает вдвое: украинцам показали новые тарифы

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением.

В результате этого отопление подорожает вдвое. Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

"Очередные "покращення". НКРЭКУ выдало новое постановление (будет опубликовано сегодня, как раз под Рождество). С 06.01.2021 года отменен льготный тариф для потребителей, которые пользовались электроотоплением", – пишет Тимошин.

По его словам, с первого октября по первое апреля действовал тариф 0,9 грн днем и 0,45 грн ночью (при двух-тарифном счетчике) до 3000 кВт в месяц. Новый тариф составляет 1,68 грн днем и 0,9 грн ночью.

"В свое время потребители (в основном это частный сектор) отказались от газа, приобрели электрокотлы, перешли на электроотопление, поверив государству. В зимний период оплата составляла в среднем 2500-3000 грн. Теперь это будет 5000-6000 грн. С Новым годом! С Рождеством. С Новыми тарифами!" – резюмировал Тимошин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили льготный тариф на электроэнергию, в результате первые 100 кВт*час тока подорожают в 1,86 раза. Кроме того, в правительстве уже разрабатывают проект нового пересмотра цен, который, вероятно, примут после окончания отопительного сезона.

Итак, сейчас рассматривается следующий вариант: