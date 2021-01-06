Украинцам повысили тарифы на электроэнергию: сколько придется переплатить и какой следующий шаг

В Украине тариф на электроэнергию с 1 января взлетел почти в два раза – с 90 копеек до 1,86 грн за первые 100 кВт*час. В результате суммы в платежках увеличатся на 78 грн, однако уже через несколько месяцев также увеличат и общий тариф.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказала эксперт жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, первый "льготный" тариф 90 копеек (действует до 1 января 2021-го) не покрывал стоимость транспортировки. То есть собранных с украинцев денег не хватало даже для того, чтобы компенсировать расходы на доставку тока от станции к розеткам.

льготный тариф на первые 100 кВт*час электроэнергии отменили

Если раньше, к примеру, за 100 кВт*час надо было платить всего 90 грн (а за каждый следующий кВт*час уже по 1,68 грн), то с 1 января 2021-го будет действовать единый тариф. И вместо 90 грн нужно будет платить уже 168 грн.

Специальные обязательства продлили до конца марта 2021-го

При этом специальные обязательства продавать электроэнергию госпредприятиям установили до конца июня. Что это значит? Вероятно, уже в апреле к вопросу стоимости электроэнергии снова вернутся.Большинство опрошенных экспертов соглашается: стоимость электроэнергии нужно было повышать давно, но на это не шли из-за непопулярности такого решения. Член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на условиях анонимности пояснил: еще два года назад в Украине разработали план пересмотра тарифов, однако его так и не воплотили в жизнь.

Как ранее писал OBOZREVATEL: