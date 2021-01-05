Томос для ПЦУ підписали два роки тому

5 січня 2021 року в Україні відзначають другу річницю надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію.

Таким чином, наша Церква, як єдина канонічна правонаступниця Київської Митрополії, стала 15-ю у Диптиху автокефальних Церков Вселенського Православ'я, повідомляє в Facebook пресслужба ПЦУ.

"Томос, наданий Українській Церкві, свідчить про її автокефалію, тобто самостійність, адміністративну незалежність від інших Православних Церков, але догматичну, канонічну та євхаристійну єдиність з ними. Особливість "українського" Томосу полягає в тому, що в ньому згадуються імена Предстоятеля і глави держави, при яких він наданий", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що церемонія підписання Томосу пройшла після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Єпіфанія в храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

У ПЦУ підкреслили, що Томос є патріаршої грамотою, яка офіційно затверджує канонічний автокефальний статус української Церкуві як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видається один раз і є основою існування церкви. Він діє з моменту його підписання.

Виготовленням "українського" Томосу займався відомий на весь світ іконописець і каліграф ієромонах Лука, який звершив цю роботу з благословення ігумена Ксенофонтського монастиря на Афоні, архімандрита Олексія. Чернець каліграфічно оформив документ в старовинному стилі на пергаменті. 4 січня 2019 року його особисто привіз текст-оригінал документа в Стамбул (Туреччина).

"Всі помісні Церкви, окрім давніх, проголошених ще Вселенськими соборами, мають свої Томоси про автокефалію. Але за текстом вони дещо відрізняються один від одного. У документах інших Православних Церков можна зустріти згадки, наприклад, про історію певної Церкви. Водночас у них є чимало спільних рис. У кожному Томосі наголошується, що Церква та її Предстоятель має неодмінно "в чистоті зберігати православну віру", – підкреслили в ПЦУ.

Крім того, в Томосі вказується назва Церкви, титул її керівника, який після обрання повинен встановити (налагодити) відносини з іншими помісними Православними Церквами. Також предстоятель Церкви повинен направити листи іншим керівникам Церков з повідомленням про сходження на кафедру і сповідання православної віри.

З повним текстом Томосу можна ознайомитися за посиланням.

Додамо, що 15 грудня 2018 року в Україні створено єдину церкву. Главою помісної української православної церкви став єпископ Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній.

Нагадаємо, що раніше Православна церква України відзначала другу річницю своєї появи.

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