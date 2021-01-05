Томос для ПЦУ подписали два года назад

5 января 2021 года в Украине отмечают вторую годовщину предоставления Православной Церкви Украины Томоса об автокефалии.

Таким образом, наша Церковь, как единственная каноническая правопреемница Киевской Митрополии, стала 15-й в Диптихе автокефальных Церквей Вселенского Православия, сообщает в Facebook пресс-служба ПЦУ.

"Томос, предоставленный Украинской Церкви, свидетельствует о ее автокефалии, то есть самостоятельности, административной независимости от других Православных Церквей, но догматическую, каноническую и евхаристическую единственность с ними. Особенность "украинского" Томоса заключается в том, что в нем упоминаются имена Предстоятеля и главы государства, при которых он предоставлен", – говорится в сообщении.

Напомним, что церемония подписания Томоса прошла после совместного молебна Варфоломея и предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле.

В ПЦУ подчеркнули, что Томос является патриаршей грамотой, которая официально утверждает канонический автокефальный статус украинской Церкуви как одной из 15 поместных православных церквей мира. Этот документ выдается один раз и является основой существования церкви. Он действует с момента его подписания.

Изготовлением "украинского" Томосу занимался известный на весь мир иконописец и каллиграф иеромонах Лука, который совершил эту работу по благословению игумена Ксенофонтського монастыря на Афоне, архимандрита Алексия. Монах каллиграфически оформил документ в старинном стиле на пергаменте. 4 января 2019 года он лично привез текст-оригинал документа в Стамбул (Турция).

"Все поместные Церкви, кроме старых, провозглашенных Вселенскими соборами, имеют свои Томосы об автокефалии. Но по тексту они несколько отличаются друг от друга. В документах других Православных Церквей можно встретить упоминания, например, об истории определенной Церкви. В то же время у них есть немало общих черт. В каждом Томосе отмечается, что Церковь и ее Предстоятель должен непременно "в чистоте хранить православную веру", – подчеркнули в ПЦУ.

Кроме того, в Томосе указывается название Церкви, титул ее руководителя, который после избрания должен установить (наладить) отношения с другими поместными Православными Церквами. Также предстоятель Церкви должен направить письма другим руководителям Церквей с уведомлением о восшествии на кафедру и исповедания православной веры.

С полным текстом Томоса можно ознакомиться по ссылке.

Добавим, что 15 декабря 2018 года в Украине создана единая церковь. Главой поместной украинской православной церкви стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Напомним, что ранее Православная церковь Украины отмечала вторую годовщину своего появления.

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