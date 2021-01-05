Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томоса. Історичні фото

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
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Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томоса. Історичні фото

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томоса для Православної Церкви України (ПЦУ).

На своїй сторінці у Facebook політик опублікував світлини історичної події, яка відбулася 5 січня 2019 року у Стамбулі, та нагадав, що особисто брав участь у церемонії (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Вітаю всю велику православну українську родину в Україні і за її межами з другою річницею підписання Томоса для Православної Церкви України! Великою честю і радістю для мене було разом із Предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм брати участь у церемонії підписання і вручення Томоса у Стамбулі. З великим благоговінням, затамувавши подих, ми спостерігали тоді, як Його Всесвятість скріпив підписом цей історичний документ", – зазначив п'ятий президент.

Він подякував усім причетним до надання Православній Церкві України Томоса про автокефалію.

"Дякую усім, хто доклав зусиль і всіляко сприяв досягненню нашої великої спільної мети. Нехай Бог береже і направляє Україну, нашу Православну церкву і усіх нас. Слава Господу! І слава Україні!" – написав Порошенко.

Петро Порошенко, Патріарх Варфоломій, Митрополит Епіфаній
Патріарх Варфоломій під час підписання Томоса про автокефалію для ПЦУ
Церемонія підписання Томоса у Стамбулі
Марина та Петро Порошенко, Епіфаній та Варфоломій 5 січня 2019 року у Стамбулі
Порошенко привітав українців із другою річницею підписання Томоса. Історичні фото

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