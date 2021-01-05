"Слуга народу" видав, що локдаун в Україні треба скасувати або пом’якшити

Нардеп від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький заявив, що запланований на січень локдаун треба скасувати або пом’якшити, оскільки в Україні нібито різко знизилася захворюваність на коронавірус.

Відповідну публікацію він зробив у своєму Telegram-каналі. Парламентарій також розкритикував рішення уряду про заборону продажу на цей період низки товарів повсякденного вжитку.

"Коли 9 грудня уряд оголосив про плани лоудауну, то в нас ще росли виявлені випадки та заповненість ліжок. Від того часу кількість виявлених випадків ковіду впала втричі з 15 до 5 тис. на день. Кількість тих, хто одужав, уже місяць перевищує кількість нових хворих. Повністю припинився ріст кількості хворих на кисні – тримається у середньому на 15 тис., ще 33 тис. ліжок із киснем вільні. А загалом з усіх ліжок, виділених під ковід, вільними є 84%", – уточнив він.

На його думку, через це було б логічним переглянути форму локдауну.

"Що в будь-якому разі потрібно змінити – не вводити заборону на продаж непродовольчих товарів. Побутову хімію, білизну, запальнички, лампочки, фільтри на воду, батарейки та купу інших необхідних товарів неможливо буде купити. Так, на жаль, виписав заборону КМУ. Це неправильно. Закликаю уряд змінити позицію", – наголосив нардеп.

Локдаун, або "карантин зимових канікул", в Україні мають ввести з 8 до 24 січня 2021 року.

До того ж Кабмін має право зробити це невідкладно, якщо буде різке зростання кількості хворих.

Посилений карантин передбачає заборону роботи:

кафе, барів, ресторанів (окрім тих, що працюють на винос, доставку, та закладів харчування в аеропортах);

магазинів непродовольчих товарів;

кінотеатрів, фітнес-клубів, спортивних залів, басейнів;

торгово-розважальних центрів;

проведення будь-яких розважальних, спортивних або культурних масових заходів.

На канікули відправлять усі навчальні заклади, крім дитячих садків.

Водночас працюватимуть:

продуктові магазини, аптеки, банки, поштові оператори, готелі;

відповідно, буде дозволено торгівлю харчовими продуктами, ліками, ветпрепаратами, товарами особистої гігієни та побутовою хімією;

салони краси та перукарні – тільки за попереднім записом, без очікування в приміщенні.

Транспорт продовжить працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони:

Маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення.

Метро продовжить перевозити пасажирів без обмеження кількості місць для сидіння.

Внутрішні авіаперевезення також будуть здійснюватися без обмежень. Під час подорожей за кордон варто перевіряти умови в'їзду/виїзду, які встановлено для українців.

Оператори поштового зв'язку продовжать роботу у звичайному режимі.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за офіційними даними, епідемія коронавірусу нібито йде на спад. З огляду на це ЗМІ запідозрили, що жорсткий карантин можуть скасувати або ж пом'якшити.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я ще зовсім недавно запевняли, що відмовлятися від запланованих раніше обмежень не будуть.