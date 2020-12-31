Супрун дала поради здорового святкування Нового року

Колишня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала українців не переїдати на Новий рік та порекомендувала дотримуватися кількох порад, які дозволять провести свята без шкоди для організму.

"Якими б привабливими не були олів’є з холодцем, шубою та пампухами, вони ще й небезпечні. Особливо якщо з’їсти все одразу та ще й о 23:00 ночі. Новий рік все одно настане, навіть якщо ви сядете до столу о 19:00 і смачно, але легенько повечеряєте", – пише ексочільниця МОЗ.

Водночас, наголосила вона, зовсім не обов'язково відмовлятися від улюблених страв. Адже їх можна зробити більш корисними: додати більше овочів, запікати їх замість того, щоб відварювати, класти до салатів не ковбасу, а відварне філе, а замість консервації додавати щось свіже.

Супрун попередила, що кілька таблеток ферментних препаратів, вжиті перед застіллям, не зможуть врятувати від наслідків переїдання. Єдиний спосіб уникнути проблеми – їсти менше.

Колишня урядовиця запевнила, що жодних наукових доказів щодо такого ефекту не існує. До того ж алкоголь дуже швидко всмоктується в шлунку, та й взагалі вугілля його не адсорбує. Тому заїдати алкоголь ним не ефективно.

Супрун радить не доводити себе до такого стану, але якщо уникнути його все ж не вдалося, то покращити самопочуття можна за допомогою каші чи овочевого бульйону. Ці страви допоможуть відновити електролітний баланс та запаси глікогену в печінці.

"Щодо огіркового розсолу, то справді в ньому є й іони, але більш дієвим буде з’їсти салат з помідорів та огірків і шматок сиру. "Похмелятися" алкоголем не треба в жодному разі", – застерегла фахівчиня.

Цей фрукт справді корисний через велику кількість води, поліфенолів, флавоноїдів та 1,7% розчинної клітковини, корисної для кишкової мікробіоти. Однак зловживати ними також не можна, адже це сприятиме швидкому підвищенню рівню глюкози в крові.

"Як би нам того не хотілося, вірус SARS-CoV-2 не відпочиває на свята. Тому ваша безпека та безпека ваших близьких має стати пріоритетом у плануванні зустрічі Нового року. Ці рекомендації можуть здаватися надто очевидними, а для когось – нереальними до виконання. Але передусім пам’ятайте, що від їхнього дотримання залежить ваше здоров’я та здоров’я ваших близьких. Святкуйте, але не втрачайте здорового глузду! З прийдешніми святами", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська дієтологиня Наталія Самойленко також порадила, як харчуватися під час зустрічі Нового року й у святкові вихідні, щоб не набрати зайву вагу. За її словами, головне – це режим та "правило тарілки".