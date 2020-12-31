Супрун дала советы здорового празднования Нового года

Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала украинцев не переедать на Новый год и порекомендовала соблюдать несколько советов, которые позволят провести праздники без вреда для организма.

"Какими бы привлекательными не выглядели оливье с холодцом, шубой и пампушками, они еще и опасны. Особенно, если съесть все сразу и еще и в 23:00 ночи. Новый год все равно наступит, даже если вы сядете за стол в 19:00 и вкусно, но легко поужинаете", – пишет экс-глава Минздрава.

В то же время, отметила она, совсем не обязательно отказываться от любимых блюд. Ведь их можно сделать более полезными: добавить больше овощей, запекать их вместо того, чтобы отваривать, класть в салат не колбасу, а отварное филе, а вместо консервации добавлять что-то свежее.

Супрун предупредила, что несколько таблеток ферментных препаратов, принятых перед застольем, не смогут спасти от последствий переедания. Единственный способ избежать проблемы – есть меньше.

Бывшая чиновница заверила, что никаких научных доказательств такого эффекта нет. К тому же, алкоголь очень быстро всасывается в желудке, и вообще уголь его не адсорбирует. Поэтому заедать алкоголь им не эффективно.

Супрун советует не доводить себя до такого состояния, но если избежать его все же не удалось, то улучшить самочувствие можно с помощью каши или овощного бульона. Эти блюда помогут восстановить электролитный баланс и запасы гликогена в печени.

"Что касается огуречного рассола, то действительно в нем есть и ионы, но более действенным будет съесть салат из помидоров и огурцов и кусок сыра. "Опохмеляться" алкоголем не надо ни в коем случае", – предостерегла эксперт.

Этот фрукт действительно полезен из-за обилия воды, полифенолов, флавоноидов и 1,7% растворимой клетчатки, полезной для кишечной микробиоты. Однако злоупотреблять ими тоже нельзя, ведь это приведет к быстрому повышению уровня глюкозы в крови.

"Как бы нам того не хотелось, вирус SARS-CoV-2 не отдыхает на праздники. Поэтому ваша безопасность и безопасность ваших близких должна стать приоритетом в планировании встречи Нового года. Эти рекомендации могут казаться слишком очевидными, а для кого-то – нереальными для исполнения. Но прежде всего помните, что от их соблюдения зависит ваше здоровье и здоровье ваших близких. Празднуйте, но не теряйте здравого ума! С наступающими праздниками", – подытожила Супрун.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский диетолог Наталья Самойленко также посоветовала, как питаться во время встречи Нового года и в праздничные выходные, чтобы не набрать лишний вес. По ее словам, главное – это режим и "правило тарелки".