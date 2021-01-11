Степанов знову пояснив логіку заборон на продаж шкарпеток під час локдауну

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає необґрунтованою критику українців щодо заборони на продаж певних товарів або роботу закладів під час локдауну.

Він підкреслив, що громадян задовго до 8 січня попереджали про обмеження, тому вони мали б підготуватися. Про це очільник МОЗ заявив під час брифінгу щодо ситуації з коронавірусом (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Постанову щодо введення жорсткого карантину було ухвалено 9 грудня. Ми за місяць затвердили документ про те, що буде можливо в країні, а що ні. Докладно розповіли, які товари будуть у вільному продажі й можна буде спокійно їх купувати", – зазначив міністр.

Він нагадав, що це, наприклад, магазини, які торгують продуктами, засобами гігієни, побутовою хімією, а також медичними приладами й лікарськими засобами. Натомість закритими мають бути ті, які здійснюють продаж промислових товарів.

"Вважаю, що до цих 16 днів, які ми відвели на цей карантин, можна було підготуватися. Точно можна було розрахувати, яка кількість нових шкарпеток або футболок потрібна людині на цей час", – висловив переконання Степанов.

Міністр додав, мовляв, навіть якщо хтось не встиг купити щось подібне, це все ще можна зробити за допомогою онлайн-замовлень та адресної доставки.

Також глава МОЗ поспішив запевнити, що карантин посилили заради унеможливлення інфікування українців коронавірусом.

"Усі карантинні обмеження введено з однією метою – зменшити контакти між людьми. Чим менше заражається, тим менше тих, хто має важкий перебіг захворювання, менше смертей від нього. Прошу з розумінням до цього ставитися. Давайте дотримуватися карантинних обмежень, не так довго нам залишилося це робити", – підсумував Степанов.

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