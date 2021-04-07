Степанов розповів, чи введуть в Україні комендантську годину

Олексій Тітофф Суспільство 09:22, 7.04.2021 Оновлено: 10:05, 7.04.2021

Комендантську годину або надзвичайний стан в Україні через пандемію коронавірусу (COVID -19) вводити не мають наміру.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає урядовий телеграм-канал "Коронавірус-інфо". Водночас він підкреслив, що українці повинні дотримуватися карантинних заходів, а відповідні органи мають продовжувати контроль за їх дотриманням.

"Ми можемо прописувати будь-які правила. Але дуже важливо, щоб вони виконувалися. Тільки так ми можемо зупинити поширення третьої хвилі COVID-19", – сказав глава МОЗ.

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Нагадаємо, що провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська вважає, що зараз в Україні ситуація з COVID-19 найгірша, потрібні комендантська година і заборона на авіасполучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова парламенту Дмитро Разумков сказав, що в Україні буде складно ввести комендантську годину у зв'язку з карантином через пандемію COVID-19. Для цього потрібен указ президента і рішення Верховної Ради.

Раніше влада Києва спростувала інформацію про введення в столиці комендантської години.

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