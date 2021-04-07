Степанов рассказал, введут ли в Украине комендантский час

Комендантский час или чрезвычайное положение в Украине из-за пандемии коронавируса (COVID-19) вводить не намерены.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает правительственный Telegram-канал "Коронавірус-інфо". При этом он подчеркнул, что украинцы должны соблюдать карантинные меры, а соответствующие органы должны продолжать контроль их соблюдения.

"Мы можем прописывать любые правила. Но очень важно, чтобы они выполнялись. Только таким образом возможно остановить распространение третьей волны COVID-19", – сказал глава Минздрава.

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Напомним, что ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что сейчас в Украине ситуация с COVID-19 наихудшая, нужны комендантский час и запрет на авиасообщение.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель парламента Дмитрий Разумков сказал, что в Украине будет сложно ввести комендантский час в связи с карантином из-за пандемии COVID-19. Для этого нужен указ президента и решение Верховной Рады.

Ранее власти Киева опровергли информацию о введении в столице комендантского часа.