Комендантский час в Киеве: в КГГА опроверли вероятность новых ограничений

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
1 минута
1,5 т.
Комендантский час в Киеве: в КГГА опроверли вероятность новых ограничений

В понедельник, 5 апреля, власти Киева опровергли информацию о введении в Киеве комендантского часа.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа. В КГГА сообщили, что этот вопрос не в их компетенции.

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи", – заявил Поворозник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник 5 апреля, несмотря на введение строгого карантина, город сковали сильнейшие пробки. Кроме того, общественный транспорт работает в режиме полного локдауна, то есть исключительно для работников критической инфраструктуры при наличии спецпропуска.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевКарантин в УкраинеЛечение коронавируса в УкраинеКоронавирусБлог киевлянинаЛокдаун в КиевеболезньЛокдаунтранспортполиция