Голубовская: ситуация с COVID-19 наихудшая, нужны комендантский час и запрет на авиасообщение
Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская считает, что в Украине на сегодня наблюдается самая тяжелая ситуация с COVID-19 за все время пандемии: огромное количество больных, ресурсы ограничены, а медицинских работников не хватает.
Поэтому она выступает за введение жесткого карантина – с ограничениями на передвижение внутри страны и на путешествия за границу. Об этом врач заявила в эфире канала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда нет возможности у вируса адаптироваться, видоизменяться и стать еще более агрессивным агентом", – отметила Голубовская.
Также она поддерживает введение комендантского часа в стране и закрытие авиасообщения с другими государствами – для уменьшения количества заболеваний коронавирусом.
"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения вируса", – призвала инфекционист.
По ее словам, есть понятие сезонности и, возможно, летом COVID-19 был бы менее агрессивным. Однако, подчеркнула она, рекомендации для людей, которые сейчас путешествуют, остаются неизменными.
"Если возвращаетесь домой, то нужно изолироваться и подождать, заболеете вы или нет. Потому что тест не имеет никакого значения, он в 30% случаях может быть отрицательным", – подытожила Голубовская.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее внештатный советник Минздрава Ольга Голубовская уже говорила, что Украине из-за ситуации с COVID-19 не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.
По ее словам, это важно для эффективной борьбы с пандемией, даже когда проводится массовая вакцинация против коронавируса.
Голубовская также подчеркнула, что текущая волна COVID-19 в Украине по интенсивности в пять раз тяжелее чем осенняя.
Профессор даже привела украинцам пример устрашающей статистки по распространению COVID-19 на фоне ослабления карантинных мер в США. Так Голубовская в который раз призвала земляков соблюдать меры безопасности, беречь себя и близких.