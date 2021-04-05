Разумков сказал, как в Украине могут ввести комендантский час

В Украине будет сложно ввести комендантский час в связи с карантином из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Для этого нужен указ президента и решение Верховной Рады.

Об этом в эфире "Украина 24" рассказал председатель парламента Дмитрий Разумков. Он отметил, что комендантский час это уже крайние меры.

"Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого – заседание Рады, это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", – пояснил Разумков.

Напомним, что в Украине правительство вернулось к адаптивному карантину и делению регионов страны на зоны. Также до 30 апреля 2021 года продлили режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса.

Кроме того, в "красную зону" карантина могут попасть еще три области Украины: Хмельницкая, Черкасская и Донецкая.