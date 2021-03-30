Степанов заявив, що до кінця року має бути вакциновано 60% українців

В Україні до кінця 2020 року вакцинацію проти COVID-19 повинні пройти 60% дорослого населення.

Заяву про це зробив глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "України 24". Програма з його участю ("Хард з Влащенко") транслювалася на YouTube-сторінці телеканалу ввечері у вівторок, 30 березня.

"Я вважаю, що до кінця року ми точно повинні вакцинувати щонайменше 60% країни", – сказав міністр.

Він уточнив, що має на увазі осіб старших за 18 років, оскільки дослідження вакцини на дітях ще тривають.

На запитання про темпи прищепної кампанії Степанов відповів, що потужності для масової вакцинації в Україні є.

На його думку, якщо буде достатньо вакцини "і припинять підводити країни", тобто постачальники перестануть не виконувати контрактів, медики "в дуже спокійному режимі" зможуть вакцинувати до 5 млн громадян на місяць.

"Такого піратства, я думаю, світ ще не знав, як за часів пандемії, коли країни просто блокують експорт, незважаючи на будь-які підписані контракти, незважаючи ні на що", – обурився міністр.

"Якщо нам буде потрібно – у нас 11,5 тис. кабінетів щеплень", – зазначив він. Степанов вказав, що якщо кожен цей кабінет буде робити по 40 вакцинацій на день – це 460 загалом за добу.

Максим Степанов в ефірі "Україна 24" Скрин відео

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко називав трохи іншу цифру щодо темпів вакцинації. Він запевняв, що в країні можуть робити до 4 мільйонів щеплень COVID-19 на місяць за наявності препарату.

Нагадаємо, раніше Степанов сказав, що Україна відстає від графіка кампанії вакцинації приблизно в 1,8 раза через помилки в організації роботи. Зокрема, не всі заплановані пункти для щеплень було відкрито, а причини цього називалися такі, що "йому соромно", сказав міністр.

Трансляція програми:

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