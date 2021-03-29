Степанов рассказал, когда в Украине начнут вводить паспорта вакцинации

Разработка паспортов вакцинации против коронавируса для Украинской сейчас находится на финальной стадии. Сертификаты начнут вводить тогда, когда в Украине будет вакцинировано большее количество граждан.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов, сообщили в понедельник, 29 марта, на странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Получать COVID-паспорта будут те украинцы, которым сделают две дозы прививки. В свидетельстве будет содержаться информация о том, когда человек вакцинирован и срок действия вакцины согласно инструкции.

По словам Степанова проект документа, над которым работают Минздрав и Минцифры, уже почти готов, однако дата его запуска еще не согласована.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему "паспортов вакцинации" по примеру США и стран Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, сертификат здоровья с содержанием информации о вакцинации от COVID-19, единый для граждан всех 27 стран Европейского Союза, будет введен с 15 июня 2021 года. Позже в МИД Украины ответили на введение паспорта вакцинации в ЕС.