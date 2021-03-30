Степанов заявил, что к концу года должны быть вакцинированы 60% украинцев

В Украине до конца 2020 года вакцинацию против COVID-19 должны пройти 60% взрослого населения.

Заявление об этом сделал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украины 24". Программа с его участием ("Хард з Влащенко") транслировалась на YouTube-странице телеканала вечером во вторник, 30 марта.

"Я считаю, что до конца года мы точно должны вакцинировать как минимум 60% страны", – сказал министр.

Он уточнил, что имеет ввиду лица старше 18 лет, поскольку исследования вакцины на детях еще продолжаются.

На вопрос о темпах прививочной кампании Степанов ответил, что мощности для массовой вакцинации в Украине есть.

По его мнению, если будет достаточно вакцины "и прекратят подводить страны", то есть поставщики перестанут не выполнять контракты, медики "в очень спокойном режиме" смогут вакцинировать до 5 млн граждан в месяц.

"Такого пиратства, я думаю, мир еще не знал, как во времена пандемии, когда страны просто блокируют экспорт несмотря на любые подписанные контракты, несмотря ни на что", – возмутился министр.

"Если нам будет нужно – у нас 11,5 тыс. кабинетов прививок", – отметил он. Степанов указал, что если каждый этот кабинет будет делать по 40 вакцинаций в день – это 460 в целом за сутки.

Максим Степанов в эфире "Украина 24" Скрин видео

В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко называл немного другую цифру касательном темпов вакцинации. Он уверял, что в стране могут делать до 4 миллионов прививок COVID-19 в месяц при наличии препарата.

Напомним, ранее Степанов сказал, что Украина отстает от графика кампании вакцинации приблизительно в 1,8 раза в связи с ошибками в организации работы. В частности, не все запланированные пункты для прививок были открыты, а причины этого назывались такие, что "ему стыдно", сказал министр.

Трансляция программы:

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