Снег и температурные качели: появился прогноз погоды на Благовещение

В среду, 7 апреля, когда православные празднуют Благовещение, в Украине ожидается переменчивая погода: в одних регионах похолодает и пойдет снег, а в других задождит и будет тепло.

Такой прогноз погоды обнародовала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она пояснила, что такие перепады объясняются тем, что на территории нашей страны будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с приходом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона.

"Холодная воздушная масса организует низкую температуру воздуха и даже снег с мокрым снегом на севере, местами в западных и центральных областях Украины. Температура воздуха в этих регионах будет опускаться до +1...+5 градусов. Восточная часть окажется в теплом секторе циклона, поэтому, например, на Луганщине и Донетчине температура воздуха будет достигать в течение дня +14...+18 градусов!" – написала Диденко.

Она уточнила, что там, где воздух будет теплее, вместо снега будут идти дожди. В частности, циклон принесет их на восток, юг и в центральные области, которые расположены ближе к восточной части.

Столбики термометров при этом поднимутся до +9...+13 градусов, а в Луганской, Донецкой областях и в Запорожье – до +14...+18 градусов тепла.

"Нюансы. Днем 7 апреля в западных областях Украины и в южной части между осадками будет еще и время на прояснение. Взаимодействие северных и южных атмосферных процессов обусловит усиление ветра до порывистого, временами сильного", – написала метеоролог.

В Киеве же на Благовещение погода изменится. Ожидается похолодание до дневных +3...+5 градусов, а дождь будет превращаться в мокрый снег.

"Юго-западный ветер перейдет на северный и северо-западный, будет порывистым. На выходных, 10-11 апреля, атмосфера угомонится и компенсирует эти все ближайшие весенние какибеки солнечной и теплой погодой", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в Украине объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Его скорость будет достигать 15-20 м/с. В частности, ухудшение условий ожидается днем в центральных, восточных и южных регионах.

Между тем западную Украину, в частности Львов, засыпало снегом. Температура воздуха там опустилась ниже нуля.