Синоптики розповіли, коли в Україні вдарить 18-градусний мороз

В Україну з 15 по 20 січня прийде значне похолодання з нічними морозами до 18 градусів, проте снігу чекати не варто.

Такий прогноз погоди дав начальник відділу метеопрогнозів "Укргідрометцентру" Владислав Білик, пише РБК-Україна. Найтепліше буде на півдні країни, уточнив він.

За інформацією синоптика, в зазначений період температура повітря вночі опуститься до 13–18 градусів морозу. Вдень термометр покаже мінус 10–15, сказав він.

Снігу в Україні на більшості територій не очікується. За прогнозом "Укргідрометцентру", лише на сході країни та в Приазов'ї 13 січня можливі мокрий сніг і вітер.

Синоптикиня Наталка Діденко також попереджала про погіршення погодних умов на території нашої країни з 14 по 19 січня: температура повітря опуститься до -20 градусів і прийде холодний арктичний вітер.

Пік похолодання вона спрогнозувала з 14 по 19 січня.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Україні температура повітря в січні 2021 року буде теплішою за середні багаторічні значення. За прогнозом "Укргідрометцентру", передбачається 0–4°С морозу, в південній частині місцями 1–3ºС тепла, що на 2–2,5 ° С вище за середні показники.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 27–58 мм, у Карпатах місцями до 75 мм, у горах Криму до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень, уточнили синоптики.