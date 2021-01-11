Синоптики рассказали, когда в Украине ударит 18-градусный мороз

В Украину с 15 по 20 января придет значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов, однако снега ждать не стоит.

Такой прогноз погоды дал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, пишет РБК-Украина. Теплее всего будет на юге страны, уточнил он.

По информации синоптика, в указанный период температура воздуха ночью опустится до 13–18 градусов мороза. Днем градусник покажет минус 10–15, сказал он.

Снега в Украине на большинстве территорий не ожидается. По прогнозу Укргидрометцентра, лишь на востоке страны и в Приазовье 13 января возможны мокрый снег и ветер.

Синоптик Наталья Диденко также предупреждала об ухудшении погодных условий на территории нашей страны с 14 по 19 января: температура воздуха опустится до -20 градусов и придет холодный арктический ветер.

Пик похолодания она спрогнозировала с 14 по 19 января.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Украине температура воздуха в январе 2021 года будет теплее средних многолетних значений. По прогнозу Укргидрометцентра, предполагается 0–4°С мороза, в южной части местами 1–3ºС тепла, что на 2–2,5°С выше среднего.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 27–58 мм, в Карпатах местами до 75 мм, в горах Крыма до 122 мм, что в пределах средних многолетних значений, уточнили синоптики.