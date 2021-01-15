Шмигаль назвав покупку шкарпеток "спокусою" і знову пояснив заборону
Заборона продажу деяких товарів на час посиленого карантину в Україні має на меті обмежити мобільність громадян.
Як сказав в інтерв’ю телеканалу "Україна 24" прем’єр-міністр Денис Шмигаль, перед урядом стояло завдання "не дати людям спокуси лишній раз вийти з хати".
"З хати треба виходити за продуктами і за ліками. В інших випадках треба бути не мобільними, максимально розірвати ланцюжки передачі хвороби і зупинити епідемію", – зазначив він.
На думку Шмигаля, цього можна було досягти тільки "зменшивши ті спокуси, за якими люди виходять з дому".
"Тому як би не відносились до цих закритих поличок в магазині, натягнутих стрічок, або з плівкою, або знятої продукції, зараз це проходить вся Європа, з цим стикається весь світ, це не лише в Україні", – запевнив прем’єр.
Водночас він додав, що жорсткий карантин продовжено не буде. З 25 січня Україна перейде на обмеження "помаранчевої" зони, яка діяла до введення локдауну.
Нагадаємо,раніше логіку заборон на продаж шкарпеток під час локдауну в Україні пояснював міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
8 січня в Україні розпочався посилений карантин. Він діятиме до 24 січня включно.
У перший день обмежень супермаркети заклеїли стрічками заборонені товари, посилаючись на постанову Кабміну.
Українці ж обурилися тим, що під заборону потрапили шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки тощо.