Шмыгаль назвал покупку носков "соблазном" и снова объяснил запрет
Запрет продажи некоторых товаров на время усиленного карантина в Украине имеет целью ограничить мобильность граждан.
Как сказал в интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль, перед правительством стояла задача "не дать людям соблазна лишний раз выйти из дома".
"Из дома надо выходить за продуктами и за лекарствами. В других случаях надо быть не мобильными, максимально разорвать цепочки передачи болезни и остановить эпидемию", – отметил он.
По мнению Шмыгаля, этого можно было достичь только "уменьшив те искушения, за которыми люди выходят из дома".
"Поэтому как бы не относились к этим закрытым полкам в магазине, натянутым лентам, или с пленкой, или снятой продукции, сейчас это проходит вся Европа, с этим сталкивается весь мир, это не только в Украине", – заверил премьер.
При этом он добавил, что жесткий карантин продлен не будет. С 25 января Украина перейдет на ограничения "оранжевой" зоны, которая действовала до введения локдауна.
Напомним, ранее логику запретов на продажу носков во время локдауна в Украине объяснял министр здравоохранения Максим Степанов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января в Украине начался усиленный карантин. Он будет действовать до 24 января включительно.
В первый день ограничений супермаркеты заклеили лентами запрещенные товары, ссылаясь на постановление Кабмина.
Украинцы же возмутились тем, что под запрет попали носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки и тому подобное.