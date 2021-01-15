Шмыгаль назвал покупку носков "соблазном" и снова объяснил запрет

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Перед правительством стояла задача 'не дать людям соблазна лишний раз выйти из дома'

Запрет продажи некоторых товаров на время усиленного карантина в Украине имеет целью ограничить мобильность граждан.

Как сказал в интервью телеканалу "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль, перед правительством стояла задача "не дать людям соблазна лишний раз выйти из дома".

"Из дома надо выходить за продуктами и за лекарствами. В других случаях надо быть не мобильными, максимально разорвать цепочки передачи болезни и остановить эпидемию", – отметил он.

По мнению Шмыгаля, этого можно было достичь только "уменьшив те искушения, за которыми люди выходят из дома".

"Поэтому как бы не относились к этим закрытым полкам в магазине, натянутым лентам, или с пленкой, или снятой продукции, сейчас это проходит вся Европа, с этим сталкивается весь мир, это не только в Украине", – заверил премьер.

При этом он добавил, что жесткий карантин продлен не будет. С 25 января Украина перейдет на ограничения "оранжевой" зоны, которая действовала до введения локдауна.

Напомним, ранее логику запретов на продажу носков во время локдауна в Украине объяснял министр здравоохранения Максим Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 8 января в Украине начался усиленный карантин. Он будет действовать до 24 января включительно.

  • В первый день ограничений супермаркеты заклеили лентами запрещенные товары, ссылаясь на постановление Кабмина.

  • Украинцы же возмутились тем, что под запрет попали носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки и тому подобное.

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