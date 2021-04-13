Ще одна область потрапила в "червону" зону: які регіони України "закриті" на карантин

В Україні знову розширили список "червоних" зон карантину – з 00:00 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.

Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 квітня. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, від 15 квітня на Полтавщині встановлюються й відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Зауважимо: минулої доби в регіоні виявили 794 нові зараження COVID-19, що збільшило загальну кількість випадків до 62 512. Крім цього, від наслідків хвороби померли ще 23 особи (всього 1312), але 869 побороли її (51 274). Водночас область перебуває серед лідерів за заповненістю ліжко-місць в інтенсивній терапії – 86,8%.

Дані щодо коронавірусу в Полтавській області РНБО

Як відомо, "червону" зону запроваджують, якщо хоча б два із п'яти показників перевищують норму три дні поспіль. Йдеться про:

завантаженість ліжок із киснем у регіоні більш ніж на 65%;

понад 60 госпіталізацій із COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

зростання кількості госпіталізацій у регіоні на 50% за тиждень;

коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більш ніж 20%;

менш ніж 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 тисяч населення.

Нині "червона" зона карантину діє в 12 регіонах України: Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська. Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонщина, Прикарпаття і Закарпаття перебувають у "жовтій", і решта регіонів – у "помаранчевій" зоні.

На території регіонів "червоної" зони заборонено:

закладам громадського харчування приймати відвідувачів;

роботу ТРЦ та інших розважальних закладів;

роботу непродовольчих магазинів та ринків;

роботу закладів культури;

проведення масових заходів;

проведення спортивних матчів із глядачами (проводяться без глядачів);

відвідування освітніх установ.

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