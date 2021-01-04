Помер чоловік, якому пересадили серце у Львові

30-річний житель Мукачева Закарпатської області, якому наприкінці грудня у Львові пересадили серце, помер.

Як повідомила у Facebook його дружина Вікторія, протягом останнього тижня чоловік перебував у важкому стані.

"Мій чоловік ще у реанімації. Дуже важкий стан. Нирки не хочуть працювати, постійно на діалізі, а сьогодні зупинилося наше нове серце. Лікарям вдалося його запустити, але нічого не можуть сказати", – зазначала вона 28 грудня.

Вже 3 січня жінка повідомила, що чоловіка не стало.

Нагадаємо, операцію з трансплантації серця успішно провели у лікарні швидкої допомоги Львова. Пересадку органа зробив завідувач відділення кардіохірургії та трансплантації Центру серця та судин лікарні Роман Домашич.

Донором стала 42-річна львів’янка. Після того, як мозок жінки помер, її мати, чоловік і син погодилися на донорство. Тож новий орган отримав 30-річний чоловік із Мукачева. Його власне серце після пневмонії було у критичному стані. За останній рік воно зупинялося 6 разів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові одночасно провели чотири трансплантації життєво важливих органів від посмертного донора. Ним стала 47-річна жінка, яка померла від розриву аневризми в головному мозку.