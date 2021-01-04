Врач во Львове назвал причину смерти мужчины с пересаженным сердцем

Причиной смерти 30-летнего мужчины из Закарпатья, которому пересадили донорское сердце, стал массовый отказ внутренних органов.

Об этом рассказал медицинский директор по анестезиологической работе Львовской больницы скорой помощи Иван Миськив, сообщает Galnet. По его словам, дали о себе знать длительные проблемы пациента с сердцем.

"Смерть наступила в результате полиорганной недостаточности. Ее спровоцировали печеночная и почечная недостаточности. Они были последствиями сердечной недостаточности, из-за чего пациент нуждался в трансплантанции. К сожалению, с декомпенсацией по печени и почкам мы не смогли справиться", – отметил врач.

По его словам, мужчине провели несколько сеансов гемодиализа, геодиафильтрацию, экстракорпоральную оксигенацию, но ни один из этих шагов не дал ожидаемого результата и жизнь больного спасти не удалось.

"Пациент полностью подходил по совместимости с донором, поэтому мы и приняли решение о трансплантации. Операция прошла успешно. Сердце прижилось. Оно работало хорошо. После смерти мужчины на патологоанатомическом исследовании никаких претензий к работе сердца не было", – заверил Миськив.

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