Поклонська назвала Зеленського "дивовижною людиною", згадавши його виступ на тему Криму

Нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська в Новий рік згадала давній виступ президента України Володимира Зеленського в "Кварталі 95" на тему Криму і назвала його "дивовижною і щирою людиною".

Фрагмент передачі вона опублікувала 31 грудня в своєму Telegram. У ньому тоді ще актор Зеленський зіграв українського президента, який проголошує новорічну промову.

"Я обіцяю, наступного року ми повернемо Крим. Я, звичайно, слабо в це вірю, але як президент я зобов'язаний вселяти в вас довіру, віру в завтрашній день, бла-бла-бла і всяку нісенітницю", – говорив тоді нинішній український глава.

"Володимир Зеленський дивовижна і щира людина. З прийдешнім! Усмішок, миру і розсудливості!" – іронічно прокоментувала ролик Поклонська.

Нагадаємо, у своїй новорічній промові президент Зеленський звернувся до жителів анексованого Росією Криму російською мовою. Зокрема, він зазначив, що не хотів би писати в інтернеті, що Крим – це Україна, а хотів би зробити це в Ялті.

"На українському піску українського пляжу української Ялти", – сказав гарант українською мовою, а потім перейшов на російську.

Також він запропонував жителям тимчасово окупованих українських територій перевести годинник на київський час і відсвяткувати Новий рік разом з Україною.

"Я знаю, що Донецьк, Луганськ і Крим зараз, у всіх сенсах цього слова, живуть в іншому часі. І вже майже годину, як по телевізору вам сказали, що Новий рік настав. Але я знаю, що вже майже годину, як ви чекаєте нас, щоб зустріти Новий рік разом. Як одна сім'я. Як один народ. Як одна країна. Донбас і Крим! Переведіть годинник назад. Будьте з нами! Готові? Ми теж. Я щиро вітаю всіх українців з Новим роком!" – закінчив свою промову Зеленський.

Водночас у Росії спробували жартувати з приводу такої пропозиції українського президента. Зокрема, Олександр Молохов нагадав слова відомої пісні "Старовинний годинник" – "життя неможливо повернути назад і час ні на мить не зупиниш", а Сергій Цеков назвав "наївним" бажання Зеленського написати про "український Крим" на піску в Ялті.

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