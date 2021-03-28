Переведення годинника: як дізнатися точний час 28 березня

Дізнатися точний час після переведення годинників в Україні можна за допомогою мобільного телефону або доступу до інтернету.

OBOZREVATEL розповідає своїм читачам, як це зробити.

USSD-запит

Більшість сучасних гаджетів переходять на новий час автоматично, але, щоб переконатися в правильності даних на вашому годиннику, час все ж варто перевірити.

Для цього не обов'язкові гроші на рахунку або підключення до інтернету. Якщо ваш номер обслуговується українським мобільним оператором, наберіть на телефоніUSSD-запит *160# і натисніть кнопку виклику.

Дізнатися точний час після переведення годинників в Україні можна за допомогою мобільного телефону або доступу до інтернету Pixabay

Інтернет

Дізнатися правильний час можна за допомогою пошукової системи Google, вбивши в рядку пошуку фразу "час Київ". Також існує спеціальний сайт, який показує точний час в Україні.

Крім того, необхідно звернути увагу на графік руху транспорту, якщо він вам знадобиться 28 березня.

Зокрема, "Укрзалізниця" коригує розклад відправлення і прибуття поїздів два рази на рік відповідно до переведення стрілок на зимовий і літній час. Змінюється і час авіавилетов – починаючи з 03:00 ночі 28 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні планувалося скасувати переведення годинників. Так, 3 березня 2021 року народні депутати підтримали відповідний проект закону, але 19 березня голосування в другому читанні провалили. Парламентарі направили документ на доопрацювання в комітет.