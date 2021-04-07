Паспорти вакцинації в Україні можуть бути електронними, – Радуцький

Паспорти вакцинації проти COVID-19 в Україні, найімовірніше, будуть електронним документом.

Про це сказав голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна". На його думку, про масове запровадження подібних документів говорити ще рано.

"По-перше, є міжнародні санітарні норми, яких Україна чітко дотримується. Але в світі провакциновано 0,88% населення, про які вакцинні паспорти можна говорити? Це більше медійна історія, ніж реальність", – сказав нардеп від "Слуги народу".

Він також запитав: "Якщо кожна країна буде вводити такий власний паспорт, то скільки часу займуть міжурядові угоди про визнання таких паспортів?".

На його думку, йдеться не про позначку в міжнародному паспорті про щеплення, "а про те, що ми відкриваємо країну для тих, у кого є вакцинація".

"Можливо, буде розвиватися практика видачі документа про вакцинацію, який застосовувався для відвідування країн, де була поширена жовта лихоманка, такий спеціальний жовтий бланк міжнародного зразка. Але, швидше за все, це буде якийсь електронний документ", – вказав Радуцький.

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Сертифікат здоров'я з вмістом інформації про вакцинацію від COVID-19, єдиний для громадян усіх 27 країн Європейського Союзу, буде введений з 15 червня 2021 року.