Новини України: Зеленський схвалив рішення РНБО і відправився в Катар

Президент України Володимир Зеленський активував рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо введення санкції проти "найбільших контрабандистів" України, а також схвалив створення Національного плану вакцинації проти коронавірусу; стали відомі імена двох воїнів, загиблих на Донбасі; місія ОБСЄ на Донбасі 4 квітня зафіксувала значне кількості озброєння окупантів.

Також п'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19; Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради на Івано-Франківщині; а президент Зеленський і перша леді прибули з офіційним візитом до Катару.

Детальніше про головні події в нашій країні за 4 квітня читайте в добірці OBOZREVATEL:

3 і 4 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі загинули два воїни ЗСУ – Сергій Сулима й Андрій Горлатих. Водночас Росія активізувала пропаганду на регіональному та міжнародному рівнях;

президент Зеленський активував рішення РНБО, яким були введені санкції проти "десятки найбільших контрабандистів", а також 79 компаній. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова;

також Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо розроблення та затвердження Нацплану вакцинації проти COVID-19 в Україні. Кінцевою метою його є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року;

Представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області. За нього проголосували 31,25% виборців. На 2-му місці – представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко;