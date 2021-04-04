Новини України: Зеленський схвалив рішення РНБО і відправився в Катар
Президент України Володимир Зеленський активував рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо введення санкції проти "найбільших контрабандистів" України, а також схвалив створення Національного плану вакцинації проти коронавірусу; стали відомі імена двох воїнів, загиблих на Донбасі; місія ОБСЄ на Донбасі 4 квітня зафіксувала значне кількості озброєння окупантів.
Також п'ять регіонів України наблизилися до критичної межі госпіталізацій через COVID-19; Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради на Івано-Франківщині; а президент Зеленський і перша леді прибули з офіційним візитом до Катару.
Детальніше про головні події в нашій країні за 4 квітня читайте в добірці OBOZREVATEL:
3 і 4 квітня в зоні проведення ООС на Донбасі загинули два воїни ЗСУ – Сергій Сулима й Андрій Горлатих. Водночас Росія активізувала пропаганду на регіональному та міжнародному рівнях;
президент Зеленський активував рішення РНБО, яким були введені санкції проти "десятки найбільших контрабандистів", а також 79 компаній. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова;
також Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО щодо розроблення та затвердження Нацплану вакцинації проти COVID-19 в Україні. Кінцевою метою його є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року;
Представник партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переміг на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 Івано-Франківської області. За нього проголосували 31,25% виборців. На 2-му місці – представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко;
Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою прибули до Катару з офіційним візитом. Там вони проведуть зустрічі, за результатами яких планується підписання низки двосторонніх документів;
суддя Микола Чаус, який втік з України, після зникнення в Молдові нібито знайшовся в Румунії;
Зеленський привітав українських католиків із Великоднем, нагадавши, що в світі триває пандемія COVID-19. Він наголсив, що це вже другий Великдень, на який українці не повинні ходити на богослужіння до церкви, але "молитва сильна і вдома";
Також станом на 4 квітня в Украні середній показник зайнятих ліжок із підведеним киснем склав 53,9%. Найбільш напружена ситуація з киснем у п'яти регіонах: Київ – 78,96%, Київська область – 74,78%, Миколаївська область – 72,77%, Львівська область – 71,41%, Житомирська область – 71,32%.