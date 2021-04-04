Зеленский поздравил украинских католиков с Пасхой и напомнил об испытаниях пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских католиков с Пасхой и напомнил, что в мире продолжается пандемия COVID-19.

Свои поздравления гарант опубликовал в Facebook. Глава государства добавил, что в Украине проживает более ста национальностей с разными языками, культурами и религиозными конфессиями.

"Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху. Этот праздник символизирует утверждение жизни, которое является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает. Пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех нас", – рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что это уже вторая Пасха, которую украинцы должны провести дома и не ходить на богослужение в церковь.

"Помните: молитва сильная и дома. И этот новый вызов – испытания, с которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. А еще – понимания между людьми, уважения и принятие нового, вызовов и инаковости", – подчеркнул он.

Зеленский в поздравлении добавил, что ценности, которые определяют настроение общества, его стремления и акценты в планах на будущее.

"По случаю Пасхи желаю верующим западного обряда благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь в разнообразной Украины комфортнее", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПЦУ рассказали, почему католики празднуют Пасху на месяц раньше православных.