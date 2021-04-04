Зеленский одобрил создание Нацплана вакцинации против COVID-19: что предусматривает

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке и утверждению Национального плана вакцинации против COVID-19 в Украине с учетом лучшего международного опыта.

Как уточнила пресс-служба главы государства, исполнение решения СНБО от 2 апреля 2021 года "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021 года" должен обеспечить Кабинет Министров Украины в течение семи дней.

В частности, Нацплан предусматривает:

  • установление минимально необходимого ежемесячного количества прививок;

  • определение источника и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни,

  • установление лиц, ответственных за реализацию плана.

Отмечается, что конечной целью является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.

В рамках выполнения плана правительство должно активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине.

Со своей стороны, Министерство здравоохранения должно принять меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин и обеспечения доступа населения к прививкам, а также обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации.

Также к выполнению плана должно быть привлечено Министерство иностранных дел, задачей которого является повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19.

Напомним, на заседании СНБО 2 апреля был рассмотрен вопрос о вакцинации населения против коронавируса. После него секретарь Совета Алексей Данилов анонсировал решение президента, отметив: "У нас очень сложная ситуация с распространением ковида и в ближайшее время будет указ, инсталирующий сегодняшнее решение СНБО именно по вакцинации населения", – сказал Данилов.

В то же время за сутки, 3 апреля, в двух областях Украины – Киевской и Херсонской – не сделали ни одной прививки от коронавируса. Всего за день было вакцинировано 3919 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Украине становится все меньше свободных коек в больницах для пациентов с коронавирусом. Так, по состоянию на 26 марта средний процент заполнения составлял 51,8%. Наименьшее количество мест в то время оставалось в столице и Киевской, Житомирской, Николаевской Львовской областях;

  • по словам главы Министерства здравоохранения Максима Степанова, Украина в 2021 году должна получить около 37 млн доз вакцин против коронавируса.

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