Новости Украины: Зеленский одобрил решения СНБО и отправился в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский активировал решение Совета нацбезопасности и обороны по введению санкции против "крупнейших контрабандистов" Украины, а также одобрил создание Национального плана вакцинации против коронавируса; стали известны имена двух воинов, погибших на Донбассе; миссия ОБСЕ на Донбассе 4 апреля зафиксировала значительное количества вооружения оккупантов.

Также пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19; Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду на Ивано-Франковщине; президент Зеленский и первая леди прибыли с официальным визитом в Катар.

Подробнее о главных событиях в нашей стране за 4 апреля читайте в подборке OBOZREVATEL:

3 и 4 апреля в зоне проведения ООС на Донбассе погибли два воина ВСУ – Сергей Сулима и Андрей Горлатый. В то же время Россия активизировала пропаганду на региональном и международном уровнях;

президент Зеленский активировал решение СНБО, которым были введены санкции против "десятки крупнейших контрабандистов", а также 79 компаний. Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова;

также Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по разработке и утверждению Нацплана вакцинации против COVID-19 в Украине. Конечной целью его является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 года;

Представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил на довыборах в Верховную Раду в округе №87 Ивано-Франковской области. За него проголосовали31,25% избирателей. На 2-м месте – представитель партии "За майбутнє"Александр Шевченко;