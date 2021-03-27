Новини України: Семенченка заарештували, а Степанов попередив про новий пік COVID-19
Відсьогодні, 27 березня, "Укрзалізниця" запускає спецрейси для "червоних" карантинних зон. А в МОЗ заявили, що причиною для повної зупинки транспорту в Україні може стати колапс медичної системи.
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У МОЗ заявили, що якщо ситуація з коронавірусом виходитиме з-під контролю, то в уряді ухвалять рішення про зупинку транспорту. В уряді поки спостерігають за ситуацією із захворюваністю в країні.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що захворюваність на коронавірус в Україні зростатиме найближчі два-три тижні. Кількість нових випадків COVID-19 за добу може сягнути 25 тисяч.
"Укрзалізниця" з 27 березня запустила спеціальні рейси для Закарпатської та Чернівецької областей, які знаходяться в "червоній" зоні через високі показників COVID-19.
Україна законтрактувала 14 мільйонів доз вакцин і ще 8 млн мають надійти у межах ініціативи COVAX.
Печерський районний суд Києва 26 березня обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Семену Семенченку у справі про створення незаконного збройного формування. Його відправили під варту на два місяці без права на внесення застави.
Низка країн ООН у спільній заяві визнала, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником.
В ОБСЄ зафіксовали майже 500 випадків порушення режиму тиші на Донбасі.У документі підкреслюється, що більшість з них – 493 – постріли і черги зі стрілецької зброї в Донецькій області.